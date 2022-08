Başkan Erdoğan’dan Laçın tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin önceki gün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti. Ayrıca, Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti. Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olduklarını vurguladı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de telefonda görüştü, Erdoğan, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şile Alacalı Mahallesi'ni ziyareti esnasında, telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Şile zaten bizim için bir kale.Dolayısıyla Şile'nin kalesinden inşallah çok daha farklı bir ses getireceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ümraniye'de katıldığı programa da telefonla bağlanarak şehit aileleri ve gazilere seslenen Erdoğan, "Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabbim yardımcınız olsun" dedi.Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi'nde bir pastaneye gitti. Çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu. Erdoğan, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıttı.