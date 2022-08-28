Büyük Taarruz’un küçük şehitleri

30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin destanını hayatları pahasına kanlarıyla yazan 137 bin kahraman şehidimiz arasında 8 ve 11 yaşlarında çocuklar da vardı. Kütahya Dumlupınar Devlet Şehitliği'ndeki şehit künyeleri arasında bulunan Konya-Bozkır doğumlu Ömer oğlu Hüsnü'nün doğum tarihi 1914. 8 yaşında cepheye mühimmat taşırken şehit olmuş. Yine Konya-Bozkır doğumlu Ali oğlu Süleyman 1911 doğumlu. O da 11 yaşında hemşerisi Hüsnü gibi cepheye mühimmat taşırken Yunan top atışları esnasında şehit olmuş.Dumlupınar'da başka kahramanlar da var. 1912'de daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı'na katılmak için köyünden ayrılan, ardından sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, o dönemde Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı bir kasaba olan Çetmili Kara Ali Çavuş, son olarak Mustafa Kemal Paşa'nın emrine katılarak Başkomutan Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşıyor. Mehmet Onbaşı, onun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğlu. Bu büyük asker 31 Ağustos 1922'de 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düştü. Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de; 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren birliğin başında şehit oldu. Kahraman babaoğulun hatıraları, Dumlupınar'da 30 Ağustos 1992'de ziyarete açılan anıtla yaşatılıyor.DUMLUPINAR savaş meydanında düşman top mermisinin açtığı bir çukur ve o çukurun içinde bir Türk askeri... Şehit olmasına rağmen, elindeki sancağı sımsıkı tutmaya devam ediyor. Yunan işgal güçleri İzmir'de denize döküldükten sonra fark edilen bu durum, işte Dumlupınar'ın adeta simgesi haline geliyor. Savaş sonrasında meçhul asker anıtı olarak dikilen anıt, 1927'den bu yana görenleri duygulandırıyor.BU yılki kutlamalar 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılına yakışır şekilde en kapsamlı ve görkemli şekilde yapılıyor. Solo Türk'ün de gösteri yapacağı kutlamalarda, 2 bin kişi, Guinness Rekorlar Kitabı'na da aday gösterilen 3 bin 743 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun Türk bayrağını Dumlupınar'da açacak. 81 ilden gelecek bin gazinin de katılacağı kutlamalarda, 4 bin genç, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak.AFYONKARAHISAR'DA düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından iki gün sürecek Su Kayağı Türkiye Şampiyonası'na da 8 ilden 100 sporcu katıldı. Etkinliklere, Kütahya'daki programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, Afyonkarahisar'da da 142 toplu açılış töreni yapacak./ SABAH