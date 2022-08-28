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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Dünya SİHA için kuyrukta

Rana BÜYÜKTAŞ
Dünya SİHA için kuyrukta
Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler Suriye, Libya ve Karabağ'daki başarısından sonra tüm dünyada ilgi odağı oldu. Kafkaslar'da ve Batı'da birçok ülkenin gözdesi haline gelen TB2'ler şimdi de Afrika ülkelerinin gündemine geldi. Fas, Tunus, Togo, Libya, Somali, Burkina Faso ve Nijer'de TB2'nin terörle mücadeledeki olumlu etkilerini gören Angola ve Benin de sipariş için görüşmelere başladı. TB2'lerin yakın zamanda diğer Afrika ülkelerinden de talep edileceği öngörülüyor. Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler için BBC'de yapılan yorumlar da Türkiye'nin yerli ve milli üretiminin dünyaya damga vurduğunu gözler önüne serdi. Haberde, "Türk yapımı araç, Karabağ'da etkinliğini kanıtlamıştı" yorumlarına yer verildi. TB2'ler Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da etkin rol oynadı.
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Dünya SİHA için kuyrukta
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