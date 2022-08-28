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Giriş Tarihi: 28.8.2022 13:08

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı
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