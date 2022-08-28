FETÖ’nün sözde sorumluları gaybubet evlerinde yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin FETÖ'ye yönelik düzenlediği "Gaybubet Evleri" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Tek tek tespit edilen 25 ayrı 'gaybubet evi'ne eşzamanlı operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden biri firari 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içinde sözde "Mahrem Hizmetlerden Sorumlu, Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Mütevelli Sorumlusu, Örgüt Dershanelerinde Öğretmen ve Örgütün Basın Kuruluşlarında Gazeteci" gibi faaliyetler yürüttükleri belirlendi. 4 firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.