Huzur Sokağı’nın mücadeleci kalemi Şenler anılıyor

Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında vefat eden Şenler, Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde kendisi için hazırlanan kabre defnedildi. 1965'te modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yönelip tesettüre giren Şenler, resim, müzik, ney ve kanun eğitimleri aldı. Şenler'in başını örtmesi, gençlere örnek oldu.Başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için çaba sarf eden Şenler'e yazıları nedeniyle davalar açıldı. Şenler gibi başını bağlayan tesettürlü kadınların sayısının sürekli artması üzerine, bu tür örtünme "Şulebaş" adıyla anılmaya başladı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan yazar, 2 ay sonra affedilmesine rağmen Bursa Cezaevi'nde 8 aylık cezasını tamamladı. Şenler'in "Huzur Sokağı" romanı, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği, İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın oynadığı "Birleşen Yollar" filmiyle sinemaya uyarlandı. 2012'de aynı adla televizyon dizisi haline getirilerek izleyiciyle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın evliliklerine aracılık eden Şenler'in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından "Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler" isimli kitapta kaleme alındı.