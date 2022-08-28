Ekrem İmamoğlu’ndan evlere şenlik tanıtım: Kendini süper kahraman olarak tanıttığı ortaya çıktı!

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI: "BU EGO BU MEMLEKETE ÇOK FAZLA BE…"

Abdulkadir Taşar sosyal medya hesabından reklama şöyle tepki gösterdi: "Kendini süper kahraman olarak çizdirip bunu metroda yayınlatmak.. Bu ego bu memlekete çok fazla be…"

"BU KADAR KİBİRLİ OLABİLİR Mİ YAV?"

Murat Sarıca sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun metro reklamında süper kahraman olarak çizilmesine "Ekrem İmamoğlu, metrolara verdiği reklamda kendini süper kahraman olarak çizdirmiş. Bir insan hem bu kadar beceriksiz hem de bu kadar kibirli olabilir mi yav" yorumunda bulundu.