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Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:06

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği

DHA
TBMM Başkanı Şentop’tan Azerbaycanlı mevkidaşına ’Laçin’ tebriği

TBMM Başkanı Mustafa ŞentopAzerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik etti.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli mevkidaşım Sahibe Gafarova ile görüşerek, Laçin şehrinin Azerbaycan birliklerince teslim alınmasından duyduğumuz memnuniyeti ve tebriklerimizi kendilerine ilettim. Türkiye, her haklı davasında ebediyete kadar Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği
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