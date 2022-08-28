Terörün finansmanına da darbe vurdular… 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı

SİLAHLARI DA ELE GEÇİRDİLER

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 110.11 gram Skunk maddesi, 63.9 gram Kokain maddesi, 64.15 gram Eroin maddesi, 13.6 gram Metamfetamin maddesi, 854 adet uyuşturucu hap, altı ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, bir havalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 230 lira, bin 770 euro ve bin 601 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 18 uyuşturucu madde satıcısından 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.