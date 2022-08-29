Bakan Soylu duyurdu: Yerli ve milli pasaportları basmaya başlıyoruz





BAKAN SOYLU YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUN DETAYLARINI ANLATTI



Burada yeni pasaportun kendine ait özellikleri var. TC ve yine altında İngilizce Türkiye yazıyor. Lale motifi ve içbir özelliği vardır. Önceki pasaportun 27 güvenlik ögesi var. Yeni pasaportun + 36 ögesi daha var. Kalite olarak da farkı ciplerin incelik ve kalınlık farkı var. Yeni pasaport daha kaliteli, daha modern. Pasaportun tam ortasında Ayasofya var. Yine eserlerimizden Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Camiisi, İshak Paşa Sarayı, İkinci Meclis, Amasya Evleri, Erzurum Çifte Minare ve Mevlana var. Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibariyle basmaya başlıyor. İlk önce bin adet, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, daha sonra 10 bin pasaport basmaya başlayacağız. Bu bizim dışardan teminimizi de sonlandırmayacak. Temkinli bir şekilde ilerleyeceğiz. Macaristan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde; Felaket kurtarma merkezleri vardır ya. Macaristan'ın yıllık 250 bin pasaportunu basacağız. Onlarda bizim 250 bin pasaportunu basacak. Herhangi bir afet durumunda ülkeler birbirinin pasaportunu basacak. 3. nesil pasaportun darphanede üretilmesini aksatmayacağız. Fransa'dan gelen 2. nesil pasaportları Macaristan'da basacağız. Eylül-Ekim 250 bin. Daha sonra yükselerek devam edecek.



SOYLU'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Çok rahat bir şekilde kendi pasaportumuzu basacağız. Sadece kendi pasaportumuzu basmak değil, Müslüman ülkeler, komşularımızın da pasaportları basmak. Çipi dünyadan alıyoruz. TÜBİTAK bize bu cipin uyumlaştırılmasını yaptı. Ama elbette ki cip, Türkiye'de üretilme halinde başka bir seviyeye geçtiğimizin gösterecektir. Önemli olan burada vatandaşlarımızın pasaport talebinde herhangi bir endişeye veya aceleye sevk etmemeleridir. İhtiyacı olana zaten veriyoruz. Önümüzdeki ay sonu itibarıyla inanıyorum ki eski 3 günlük periyoda dönmüş olacağız. Şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var. Yeşil pasaport talebimizi en kısa sürede burada karşılayacağız.