CHP’li il başkanından 35 yaş küçük eşe darp

ŞırnakSilopi'de yaşayan Merve A. (22), 7 aydır dini nikahlı eşi olan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ile tartıştı. Bilin, Merve A.'yı darp etti. Bunun üzerine Merve A., Bilin'i odaya kilitledi. Evdeki kaleşnikofu alarak evin önüne inen Merve A., babası Neşet A.'yı (48) çağırdı. Neşet A. da kızının elindeki silahı alarak eve çıktı. Bunun üzerine Merve A. bu kez olayın büyümemesi için babasını yatıştırdı. Yaşanan olay sonrasında, Bilin'in iki oğlu, müdahale için bölgeye giden polise mukavemet gösterdi ve Merve A.'nın ailesine saldırdı. Bilin ve 2 oğlu dahil 5 kişiyi gözaltına alan güvenlik güçleri, bir kaleşnikof ile bir pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı.Diğer 4 şüpheli ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bilin'in resmi nikahlı eşinin de olduğu ve onunla da zaman zaman görştüğü öğrenildi. Merve A. ise ifadesinde şunları kaydetti: "Mehir altınlarının bulunduğu kasanın anahtarı bendeydi. Bir kavgamızda anahtarı gizlice almış. 'Artık aramız düzeldi, anahtarı geri ver' dedim. 'Altınlar benim' dedi. Babamı aradım. Altınların hakkım olduğunu söyledim. Sinirlenerek üzerime saldırdı. 'Ben senin babanın lafına göre mi hareket edeceğim' dedi. Yere yatırdı ve boğazımı sıktı. 'Seni boğarım, öldürürüm" dedi. Kendisini ittim, odadan çıktım. Evden kaçmasına engel olmak için evin kapısını kilitledim ve yatak odasına geçtim. Yatak odasının da kapısını kilitledim. Kapıyı kırıp benim olduğum odaya girmeye çalışıyordu. Korktuğum için eşimin üzerine ruhsatlı silah ı aldım. Odanın kapısını kırdı. Aramızda arbede oldu. Kendimi savunmak için silahı ona doğrulttum. Eşime ait telefonu da 'kimseyi aramasın' diye yanıma alarak evden çıktım ve elimde silahla polisleri bekledim."