Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ek ödeme almayan sağlık çalışanı kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verdi. Beyaz Reform çerçevesinde ek ödeme yönetmeliği sil baştan oluşturuldu. Uzman hekimler arasında ücret ayrımı devrimi bitti. Hekim ve hekim dışı teşvik havuzunun ayrıldığını hatırlatan Koca şunları söyledi: "Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı" dedi. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri olduğunu söyleyen Koca, mahsuplaşma olmadığını, her işlemin bir karşılığı bulunduğunu aktardı. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacağını vurgulayan Koca, "Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir" ifadelerini kullandı.