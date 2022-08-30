Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu Diploma Töreni’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tören sonrası açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Düzenlediğimiz operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini koruma konusunda gücünü tüm dünyaya gösterdik. Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir. Küresl ve bölgesel gelişmeler ordumuzu daha falza insan gücüyle takviye etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönem imkanlarımızı bu doğrultuda kullanacağız. Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur.

"DEVLETİNE TABİ BİR TSK'YA SAHİP OLDUK"

Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk. Soğuk savaşların ardından ülkemiz istikrar sağlayıcı rolünü Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alanda teşmiş etmiştir.

"ÖN ALAN ÜLKE HALİNE GELDİK"

Bizim diğerlerinden farkımız krizleri fırsata dönüştürme kabiliyetimizin oluşudur. Gelişmiş ülkeler bu konuda çok ciddi tereddüt ve yalpalama içindedir. Türkiye kendisine dayatılan ve şartlar gereği bekle gör yaklaşımını bir süre önce kaybetmiştir. Tehditleri kaynağında yok etme stratejisiyle artık geriden gelen değil ön alan bir ülke haline geldik. Bu kabileyetimizi süreki geliştirmemiz gerekiyor.

"YIL BAŞINDAN İTİBAREN SOMUT NETİCE ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

İnşallah yıl başından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız. Savunma Sanayiimizi geliştimeye önem veriyoruz. Artık insansız hava araçlarımız var. Artık Akıncı'mız var. Kriz yaşayan ülkelerin her biri ile ilişkimizi ortak çıkarlar çevresinde yürütmemiz ülkemizin diğer ayırt edici vasfıdır. İçinde yer aldığımız ittifaklarla bağlantımızı koruyoruz.

"ACİ BİR TEBESSÜMLE İZLİYORUZ"

Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür. Türkiye'yi vesayetle, darbeyle, ekonomik tuzaklarla dize getiremeyenlerin siyaset ve toplum mühendisliği yöntemlerinden medet ummasını acı bir tebessümle izliyoruz.

"TÜRKİYE AYAK BASTIĞI YERE BARIŞ GÖTÜRÜYOR"

Bizim kimsenin toprağında kazancında gözümüz yoktur. Bunun dünyanın her yerinde sergiliyoruz. Dünyanın neresinde zulüm altındaki toplum varsa onların yol arkadaşı Türkiye'dir. Çünkü biz yaradanız severiz yaradandan ötürü felsefesi ile dünyaya bakıyoruz. Türkiye ayak bastığı her yere kardeşlik, barış, dostluk ve refah götürüyoruz."