CHP İl Başkanının darp ettiği kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) tarafından darp edilen, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki M.A. isimli genç kadın, emniyette yaşadığı korku dolu anları anlattı. SABAH'ın ulaştığı ifadede genç kadın, altınlar için tartıştığı Bilin'den kaçmak için yatak odasına sığındığını belirterek, "Korkudan kapıyı kilitledim. Kendimi korumak için ona ait Kalaşnikof silahı elime aldım. Odada beklerken, kapıyı kırıp içeri girdi. Elimdeki silaha rağmen beni yere atıp boğazımı sıktı, 'Seni öldürürüm' dedi. Onu iterek kendimi dışarı attım" diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı. CHP'li Cangir Bilin'in evli olmasına rağmen bir süredir M.A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Kendisinden 35 yaş küçük M.A. isimli kadınla yaşayan Şırnak CHP İl Başkanı Cangir Bilin, tartıştığı M.A.'yı ölümle tehdit edip darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.