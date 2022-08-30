Eski il başkanı yine ifade verdi

CHP'NİN eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Planlama Ajansı toplantısında sarf ettiği "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözleriyle ilgili hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kaftancıoğlu ifadesinde; konuşmasının içeriğinden suç unsuru çıkarmanın mümkün olmadığını savunarak, 'diktatör' ifadesini küçük düşürme, aşağılama kastıyla kullanılmadığını öne sürdü. Kaftancıoğlu, "Konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir. Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkânı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez" dedi. Kaftancıoğlu, daha önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Kaftancıoğlu, 31 Mayıs'ta İnfaz Kanunu gereği Silivri Cezaevinde girdi-çıktı işlemleri yapıldıktan sonra serbest kalmıştı.