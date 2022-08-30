Pakistan’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı

Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kararlılığı doğrultusunda kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenenler için insani yardım çalışmalarına öncülük ediyor. Türkiye büyük bir yardım çabası başlattı. Şu ana kadar 6 uçak geldi, 2 uçak yarın varacak. Yardım malzemelerini taşıyan tren, Ankara'dan Pakistan'a hareket etti." ifadelerine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a "İyilik Treni"yle bugün yola çıkmıştı.