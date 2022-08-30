THK Üniversitesi’nin eski rektörü Milas’ta yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Milas'ta yol kontrolünde yakalandı. Muğla'dan deniz yolu ile yurtdışına kaçacağı ihbarı üzerine yapılan operasyon sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünsal Ban'ın, Milas Emniyet Müdürlüğü'nde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelecek talimat ile nereye gideceği kesinlik kazanacak. Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürülmesi durumunda Milas- Bodrum Havalimanı'ndan Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor. Ban hakkında rektörlük yaptığı dönemde yolsuzluk, zimmet iddiaları nedeniyle dava açılmıştı. İHA