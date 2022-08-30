Varank: Türkiye olarak insansız hava araçlarında büyük bir başarı yakaladık

Milli teknoloji hamlelerini ve Türkiye'nin Savunma sanayisindeki başarılarını öne taşıyan TEKNOFEST'in, Samsun'da düzenlenen etkinliğine katılım sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insansız savaş uçağı Kızılelma projesini değerlendirdi.

Varank, "Kızılelma biliyorsunuz insansız savaş uçağı projesi. Baykar'ın şuan da geliştirmekte olduğu ve İnşallah yakın zamanda uçuşunu yapacağı bir proje. Dünyada artık otonom araçlar çok önemli hale geldi. Bizde Türkiye olarak insansız hava araçlarında büyük bir başarı yakaladık. Şimdi de o başarıyı daha üst bir noktaya taşımak için insansız hava aracı projesini yapıyoruz, Baykar bu noktada çok fazla çaba sarfediyor. Kızılelma projesi, Türkiye'ye inanılmaz kabiliyetler kazandıracak bir proje. Türkiye'nin caydırıcılığını müthiş arttıracak. Tabi ki biz bu projeyi başından beri takip ediyoruz. İnşallah başarıyla tamamlandığında hem ülke olarak gurur duyacağız hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlü bir hale gelecek." dedi.

"BİZ SÖYLENENLERE ALDIRIŞ ETMİYORUZ, YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

TEKNOFEST için damadın festivali diyenleri sert bir dille eleştiren Varank şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu festivali T3 Vakfı ile beraber düzenliyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın, çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı görüyorsunuz. Biz inanıyoruz ki burada bu teknolojileri gören çocuklarımız geleceğin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları olacak. İşte bu etkinlikleri, bu yarışmaları çocuklar için düzenliyoruz, bu işi damat için düzenlemiyoruz. Bu ifadeleri kullananlar gerçekten çok büyük terbiyesizlik yapıyorlar. Aslında gençlerin umutlarını da kırmak için uğraşıyorlar. Damat dedikleri kişi aslında kendi emeğinden buraya harcıyor, mesaisinden, parasından buraya harcıyor. Bunu söyleyenler büyük terbiyesizlik yapıyorlar, biz onlara aldırış etmiyoruz, yolumuza devam ediyoruz"