Büyük Türkiye’nin inşası engellenemeyecek

30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri yazısında "Aziz Atatürk, Büyük Zaferin 100'üncü seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, öz güveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun." ifadeleri yer aldı. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Erdoğan burada Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ne "Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Ruhunuz şad olsun" yazdı.Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Dumlupınar Şehitliğini ziyaret eden gençlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan seslendi: Destan yazanların torunları olarak sizler geleceğe yönelik yeni bir dönüşümü sağlıyorsunuz. TEKNOFEST kuşağı olarak yeni destanları sizler yazacaksınız" diye seslendi.Milli Mücadele'de görev almış komutanların ve mücadelenin kahramanlarının torunları da bu yılki törenlere davet edildi. Kahramanaların akrabalarıyla bir süre sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi, onlarla mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua okudu. Onur konukları bayram tebriği törenine de katıldı.Emine Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından hazırlanan 3 bin 743 metrelik bayrak 5 bin kişi tarafından Dumlupınar Şehitliği'ne taşındı. Bayrak uzunluğu açısından Guienness rekoru kırdı.30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki resmi geçit törenine gaziler de katıldı. Balıkesir'in Marmara ilçesinde tekneler Türk bayraklarıyla tur attı. Erzurum'daki törenlerde bedensel engelli Yasin Karpuz'un (37) asker kıyafeti ve sırtındaki Türk bayrağıyla geçit yapan komandoların arkasından yürümesi herkesi duygulandırdı. Karpuz, "Bayram geceleri heyecandan uyuyamıyorum" dedi. Törenleri izlemeye boya sandığı ile katılan Suriyeli İbrahim Naif (9) ise elindeki Türk bayrağını sallayarak diğer çocuklarla bu mutluluğa ortak oldu. Sakarya'daki törene katılan bir gaziler derneğine üyeleri uzun süre alkış aldı. Tokat'taki kutlama programında subay kıyafeti giyerek asker selamı veren bir çocuk vatandaşlar tarafından büyük sevgi gördü. Ankara'da Anıtkabir gün boyu ziyaretçilerle doldu taştı. TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar süren resmi geçit törenine ilgi büyüktü./ SABAH