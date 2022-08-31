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Giriş Tarihi: 31.8.2022

İTÜ’lü gençler ‘otonom’ tekne tasarladı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İTÜ’lü gençler ‘otonom’ tekne tasarladı
İstanbul Teknik Üniversitesi ITUASTEAM Otonom tekne takımı tarafından geliştirilen BEEAst otonom botu suya indirildi. 15 kişilik takım 11-17 Kasım 2022 arasında Sidney Uluslararası Tekne Yarış Merkezi'nde düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek. Otonom tekne, tamamen otonom bir şekilde verilen görevleri yerine getiriyor. Rota takibi, belirlenen limana otonom yanaşma, tekne üzerinden kalkan İHA ile yük taşınması, sualtı ses yayan cismin tekne tarafından tespiti ve İHA ile alan taraması yapabiliyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, uluslararası yarışmaya Türkiye'den katılmaya hak kazanan ilk ve tek üniversite takımı olduklarını söyledi.
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İTÜ’lü gençler ‘otonom’ tekne tasarladı
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