İTÜ’lü gençler ‘otonom’ tekne tasarladı

İstanbul Teknik Üniversitesi ITUASTEAM Otonom tekne takımı tarafından geliştirilen BEEAst otonom botu suya indirildi. 15 kişilik takım 11-17 Kasım 2022 arasında Sidney Uluslararası Tekne Yarış Merkezi'nde düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek. Otonom tekne, tamamen otonom bir şekilde verilen görevleri yerine getiriyor. Rota takibi, belirlenen limana otonom yanaşma, tekne üzerinden kalkan İHA ile yük taşınması, sualtı ses yayan cismin tekne tarafından tespiti ve İHA ile alan taraması yapabiliyor.İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, uluslararası yarışmaya Türkiye'den katılmaya hak kazanan ilk ve tek üniversite takımı olduklarını söyledi.