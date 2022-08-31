Kayseri’de polis memuruna baskı algısı böyle bozuldu: Devletim, valim ve kaymakamım arkamda durdu

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan arbede sırasında karakol girişinde görevli bir polis memurunu darp eden AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı zamanda şüpheli AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Sosyal medyada polis memurunun şikâyetini geri çekmesi konusunda baskı altında tutulduğu iddialarını ise polis memuru yaptığı açıklamayla çürüttü. Polis memuru F.Ç; hiçbir baskıya maruz kalmadım. Devletim ve Valim arkamda durdu. AK Parti İl Başkanı da ziyaretime gelip benden özür diledi" dedi.
Kayseri'de AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ile yaşadıkları arbede sırasında yaralanan polis memuru F.Ç'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLUŞTURULMAK İSTENEN ALGIYI POLİS MEMURU BOZDU
İlçe emniyet müdürlüğüne girişi sırasında oluşan arbedede burnu kırılan polis memuru F.Ç'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan ilçe gençlik kolları başkanı Hakan Korkmaz, ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanmak istemiyle mahkemeye sevk edildi. Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sosyal medyada polis memurunun şikayetini geri çekmesi için baskı altında tutulduğu iddiaları yayıldı. Oluşturulan algıyı polis memuru F.Ç çürüttü. Açıklama yapan F.Ç; "Baskı altında olduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Devletim, Valim ve Emniyetim güçlü bir şekilde arkamda durup bana destek verdiler. Herhangi bir baskı da görmedim. Benim şikayetim devam ediyor, şüpheli de tutuklandı" dedi.
"AK PARTİ İL BAŞKANI ZİYARETİME GELDİ"
"Bana saldıran bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı olduğunu bilmiyordum. Sayın Valim, Emniyet müdürüm hastaneye gelip beni ziyaret ettiler. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'da hastaneye gelip beni ziyaret etti. Kendisi bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bende benim bir sıkıntım olmadığını söyleyerek kendisine ziyareti için teşekkür ettim. Benim polis memur olarak yalnız bırakıldığım ve şikâyetçi olmamak içim baskı altında tutulduğum yönünde iddialar yalandır. Tam tersine sayın valim, emniyet müdürüm benden daha üzüntülüydü. Bu sanki bana değil de onlara yapılmış gibi gergindiler. 'Sonuna kadar arkandayız ne gerekiyorsa yapılacak' dediler. Ben zaten şikâyetçi oldum ve geri hukukun yapacağı iş. AK Parti İl Başkanı kusura bakmayın geçmiş olsun dedi. Bende bunun sizinle alakası yok bu fevri bir olay dedim. Defalarca bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Bende teşekkür ettim. Hukuki süreç devam ediyor. Şikayet dilekçem ortada. İfademde gerekenleri anlattım. Ben baskı yerine destek gördüm. Yaşadığım olaydan dolayı üzüntülüyüm. Devletimin ve valimin beni desteklemesi nedeniyle de mutluyum" diye konuştu.
GÖREVDEN ALINDI
Yaşanan olayın ardından AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Genel Merkezi, Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ı görevden aldı. Konuyla ilgili AK Parti Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Düğün için izin isteme müracaatı için ilçe emniyet müdürlüğüne gidildiği sırada bir tartışma çıkmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şiddetle reddediyor ve tasvip etmiyoruz. Bun nedenle gençlik kolları genel merkezimiz ilgili kişiyi görevden aldı. Dün olduğu gibi bundan sonrada güvenlik güçlerimizin, askerimizin ve polisimizin yanında olacağız" denildi.
KAYSERİ VALİLİĞİ "SÜRECİN TAKİİPÇİSİ OLACACAĞIZ"
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada ise sürecin hassasiyetle takibinin yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi; "30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan kişi ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şüpheli savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şüphelinin yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz"