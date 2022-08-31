Kayseri’de polis memuruna baskı algısı böyle bozuldu: Devletim, valim ve kaymakamım arkamda durdu

"AK PARTİ İL BAŞKANI ZİYARETİME GELDİ"

"Bana saldıran bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı olduğunu bilmiyordum. Sayın Valim, Emniyet müdürüm hastaneye gelip beni ziyaret ettiler. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'da hastaneye gelip beni ziyaret etti. Kendisi bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bende benim bir sıkıntım olmadığını söyleyerek kendisine ziyareti için teşekkür ettim. Benim polis memur olarak yalnız bırakıldığım ve şikâyetçi olmamak içim baskı altında tutulduğum yönünde iddialar yalandır. Tam tersine sayın valim, emniyet müdürüm benden daha üzüntülüydü. Bu sanki bana değil de onlara yapılmış gibi gergindiler. 'Sonuna kadar arkandayız ne gerekiyorsa yapılacak' dediler. Ben zaten şikâyetçi oldum ve geri hukukun yapacağı iş. AK Parti İl Başkanı kusura bakmayın geçmiş olsun dedi. Bende bunun sizinle alakası yok bu fevri bir olay dedim. Defalarca bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Bende teşekkür ettim. Hukuki süreç devam ediyor. Şikayet dilekçem ortada. İfademde gerekenleri anlattım. Ben baskı yerine destek gördüm. Yaşadığım olaydan dolayı üzüntülüyüm. Devletimin ve valimin beni desteklemesi nedeniyle de mutluyum" diye konuştu.