Kılıçdaroğlu bu nasıl öğretmen?

Ankara'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası organizasyonunda düzenlenen eylemde güvenlik güçlerine mukavemet gösterenbazı kişiler gözaltına alındı. Eyleme ilişkin görüntüleri paylaşarak tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınanlara sahip çıktı. HDP flaması önünde zafer işareti yapan B.K. isimli kadının fotoğrafını paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?" Sözde öğretmen B.K.'nın açıktan hırsızlık, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten toplam 14 ayrı suça karıştığı, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2017- 2020 yılları arası terör örgütünün propagandasını yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplam 7 ayrı işlem yapıldığı ortaya çıktı.