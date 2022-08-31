Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 testim pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin beş gün önce pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, "Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.