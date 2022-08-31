Sözleşmeli üretim yasası geliyor: Tarlaya mecburi ekim dönemi başlıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider' in katılımıyla Bağcılık Enstitüsü'nde Kız Kardeşim programı düzenlendi. Program çerçevesinde 40 kadın eğitim görecek. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gizligider, kadının ekonomideki önemine de değinerek açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Yardımcısı Gizligider yaptığı açıklamada, "İnşallah sözleşmeli tarım yasasını başlatıyoruz. İnşallah bu yasama döneminde gelmesini arzu ediyoruz. Böyle sistemden girişten çıkışına kadar bir hukuki koruma sağlayacağız. Zarar etmeye imkanı olmayacak. Eğer kazara zarar ederse orada bir sistem var. Mevcut tarım kanununda da zaten bunun yeri var. Bunun bütçesini de ayıracağız ve böylece oradan da doğrudan bir destek sistemi ortaya çıkacak. Biz şimdi yeni dönemde bir şey dedik. Boş bir metrekare bile kalmasın. Ama yaklaşık yüzde 15, yüzde 17 gibi bir oran Türkiye'de ekilmiyor. Miras sorunlarıyla ekilmiyor. Kim göç sorunlarıyla ekilmiyor. Şimdi dedik ki bir dakika mülkiyet senin ama ister ekerim ister ekmem diyemezsin. Şunu yapacağız Allah izin verirse. TBMM'deki hazırlıklarımız bitirmek üzereyiz. Şimdi diyeceğiz ki sen bunu ekmiyor musun arkadaş. Eyvallah bunun için 1 yıl süre düşünüyoruz, ama ayrıntıları komisyonlar tartışacak. O zaman ben bunu baştan o mahalle köy her neyse onlara öncelik tanıyarak internet üzerinden ihalemi yapacağım. Eken buyursun eksin. Sana da yerin kirasını vereceğim. Çünkü artık böyle bir lüksümüz kalmadı. Ülkede toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci bir durum" şeklinde açıklamada bulundu.