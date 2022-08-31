Türkiye’nin en güçlü motorunda ilk ateşleme için geri sayım

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Halkın ilgisinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Akşit, etkinliğe yeni bir sunumla katıldıklarını ve TEI TF6000 turbofan motorunu sergilediklerini ifade etti.

Akşit, "6000 librelik itki veren bir turbofan motoru, göz kararı yaklaşık 6000 bin beygir güç üretiyor diyebiliriz. İlk kez Samsun'da TEKNOFEST'te görücüye çıkarmış olduk." dedi.

"HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK AYLARINDA İMALATINI TAMAMLAMAK"

Motor üzerinde 2 yıldan fazla çalıştıklarını vurgulayan Akşit, "Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. Böyle büyük bir motorun prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için 1 yılı geçebiliyor ama hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp, ilk çeyrekte de marşa basabilmek." diye konuştu.

TF6000'in Türkiye'de tasarlanıp geliştirilmiş en büyük güçte motor olduğuna dikkati çeken Akşit, jet grubundaki çalışmalarının TJ90 motoruyla başladığını, bunu kendi sınıfında dünya rekoru kıran TJ300'ün izlediğini bildirdi. Akşit, şunları kaydetti: