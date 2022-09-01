Büyük Zafer’in 100. yılında devletimiz bizi onurlandırdı

Millimücadele kahramanlarının torunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi. Kahramanların torunları, Anıtkabir, Devlet Mezarlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü'nde atalarını yâd etti. Aralarında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yakınlarının da bulunduğu davetliler, Büyük Zafer'in 100. yılında unutulmaz anlar yaşadı. Atalarının yazdığı tarihin Ankara'da aynı ruh ve heyecanla kutlandığına şahitlik ettiklerini ifade eden aileler duygulandı, gurur ve heyecanı bir arada yaşadı. 100 yıl önce yazılan şanlı destanın şahitlerinin yakınları SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:İlk kez böyle güzel bir program düzenlendi. Çok memnun olduk. 100. yılında bu organizasyonun yapılması bizleri sevindirdi. Organizasyon mükemmeldi. Bu konuda ev sahibi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri, atalarımızın silah arkadaşlarının ailelerini toplamaları ayrı bir gurur verici olaydı, aileler olarak çok sevindik. Büyük Zafer'in 100. yılında ülkemizin yönetildiği Külliye'de şanlı tarihi yazan atalarımızın yakınları ile bir arada olmak tarif edilemeyecek güzellikteydi. Hislerimi kelimelerle anlatmak imkânsız. Devletimiz bize gururu yaşattı. Cumhurbaşkanı'mızla tebrik esnasında sohbet ettik. Bayramımızı kutladı. Bu organizasyon ilk kez yapıldı ve bunun devamının gelmesini isteriz. Gençlerimizin, ülkenin nasıl kurulduğunu, ne gibi mücadeleler verildiğini, milli günlerimizi, tarihimizi öğrenmesi kesinlikle lazım. Bu tarz etkinlikler de büyük bir fırsat. Yapılan büyük işleri takdir etmek lazım. Çok memnunuz Cumhurbaşkanı'mız bizi hatırladı, onore etti. Hatırlanmak önemli. Tarihimiz bizim için çok önemli.Milli mücadele kahramanlarının aileleri olarak ilk kez böyle büyük bir etkinlikte bir araya geldik. Muazzam bir konser izledik. Böylesine güzel bir konser izlememiştim. Özellikle deniz, hava ve kara kuvvetlerimizin ve mehterimizin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir arada olduğu konser muhteşemdi. Tarifsiz duygular içindeyim. Unutulmaz bir gündü. Dedelerimizin silah arkadaşlarının torunları ile tanışma fırsatı yakaladık. Anılarımızı paylaştık, duygu dolu anlar yaşadık. Ülkemiz için bedel ödemiş kahramanların aileleri olduğumuz için bir kez daha gurur duyduk. Atalarımızın verdiği mücadeleyi 100. yıl kutlama etkinliğinde bire bir yaşadık. Ev sahipleri Cumhurbaşkanı'mız ve eşi hanımefendi bizleri çok güzel ağırladı. Atalarımızın ve bizlerin unutulmaması harikaydı.Büyük Zafer'in 100. yılında tarihi yeniden yaşadık. Bizleri bir araya getirdiği için Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederim. Davet edildiğimiz için çok mutlu oldum. Bu bir vefa ve kadirşinaslık gösterisidir. Organizasyon mükemmeldi. Tarihimizi yazan atalarımızın aileleri olarak coşkulu kutlamada yer almak ayrıcalıktı. Eski günlere döndük. Babaannem Halide Edip ile 13 yıl birlikte yaşamıştım. Onun anlattığı tarihi yeniden yaşamak tüyler ürperticiydi. Külliye'de o anlar hafızamda canlandı. Atatürk'ün soğukkanlılığı ve silah arkadaşlarının cesur yürekliliğini kalbimde hissettim. Davete gittiğimde bunun devamlı olacağını düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum ki bunun devamlılığı olacak. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı bu jest, gönlümde silinmeyecek şekilde yer etti. Bu, bir muhabbetin ifadesidir.Çok güzel bir programdı. Devletimizin bizleri hatırlaması gurur verirciydi. Organizasyon tek kelime ile harikaydı. Zaferin 100. yılına, devletimizin şanına yakışır bir kutlama oldu. Emeği geçen başta Reisicumhur'umuz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Tarihimiz yeniden canlandı. Duygularımızı tarif etmek inanılmazdı. Devlet Mezarlığı'nda, Cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte mezarları tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve dua etti. Programa kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın yakınlarının davet edilmesi çok anlamlı oldu. Bu tür organizasyonların devamını arzu ediyoruz.