CHP’de eylem söylem uyuşmazlığı! Kılıçdaroğlu 10 yıl önce söylediklerini unuttu

Kendisi ve kurmayları SİHA ve İHA'larla sık sık Bayraktar ailesini hedef alan Kılıçdaroğlu Samsun'da TEKNOFEST'i ziyaret etti. Kılçdaroğlu 10 yıl önce söylediklerini unutarak tam tersine savunma yatırımlarını övdü.

10 YIL ÖNCE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU

Kılıçdaroğlu, "Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım" dedi. CHP lideri 10 yıl önce ise SİHA'larla ilgili "Ağır silahlarla geliyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Etrafı sarıyorlar. Ateş ediyorlar. Ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Biz sormayacak mıyız: Senin bu İnsansız hava araçların ne oldu?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de eylem- söylem anlaşmazlığı | Video

ÖZTRAK KARALAMA KAMPANYASI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkili ifadeleri geçmişte kendisinin ve parti kurmaylarının açıklamalarını hatırlattı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ukrayna'da motor gelmezse Akıncı Siha uçmuyor, Almanya'da motor gelmezse Altay tankı yürümüyor." sözleriyle yerli SİHA'lar üzerinden karalama yapmıştı.

CHP'Lİ TANRIKULU: ESKİDEN JİTEM VARDI, ŞİMDİ SİHA

Sık sık SİHA'ları hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da SİHA'lar ile sivillerinin vurulduğu iftirasını atmış ve " Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor." demişti. Bununla yetinmeyen Tanrıkulu, milli İHA ve SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'ı yargılamakla tehdit etti.

KARALAMA KAMPANYASINA HDP'DEN DESTEK

Karalama kampanyasına CHP'nin sık sık temas kurduğu HDP'den de destek geldi. HDP'li Sezai Temelli, teröre göz açtırmayan yerli silahlarla ilgili "İHA'lar SİHA'lar… Yok piyade tüfeği… Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma" diyerek skandal ifadeler kullandı.

İYİ PARTİ DE CHP'YE OMUZ VERDİ

İYİ Parti de ittifak ortağı CHP'nin 'çamuru at izi kalsın' siyasetine omuz verdi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bayraktar İHA ve SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır" diyerek Selçuk Bayraktar'ın başarısına gölge düşürmeye çalıştı.