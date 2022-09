Gurur abidesi

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde gençlerin yerli ve milli teknolojiye yönelmesi için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de Çarşamba Havalimanı ziyaretçilerle dolup taştı. Yerli ve milli ürünlerin sergilendiği TEKNOFESTKaradeniz'de, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak helikopteri, Gökbey helikopteri ve Aksungur gibi gurur projelerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların akın ettiği festival alanında en büyük ilgiyi ise ilk kez görücüye çıkan ve Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' gördü.Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf ve video çekti. Bayraktar Kızılelma'yı çok beğendiğini belirten Ali Günarslan, "Bunları ilk defa görüyoruz. Büyük gurur kaynağımız oldu. Geleceğe bundan sonra güvenle bakacağız. Devamını diliyoruz. Daha iyi şeyler yapılır inşallah" dedi. Görünce gururlandığını dile getiren Muzaffer Agay da "Böyle bir şeyi Türk milletinin yapması bize sevinç veriyor. Tamamen bağımsızlığımızı andırıyor. Herkesin yüzündeki sevinç ve gurur görülüyor" diye konuştu.Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar Kızılelma hakkında bilgi veren Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı Pilot Eğitmeni Elif Ergin, "Kızılelma'yı hava ve kara muharebelerinde görebileceğiz. 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde Kızılelma'nın ilk uçuşunu planlıyoruz" dedi. Gelişmiş yapay zekâsı ve gerçekleştireceği agresif manevraları ile Bayraktar Kızılelma, gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasında kullanacağı en güçlü unsurlardan biri olacak.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Karadeniz'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) standını ziyaret etti. Demir, öğrencilerin geliştirdiği Türkiye'nin ilk hibrit monokok şasiye sahip "Deha Tech BeElectric 02" isimli yüzde 100 elektrikli aracı test etti. Demir, "Ambargolara gülüp geçiyoruz biz. Biz yapacağız. Yani ambargolar ile bizi durduracaklarını düşünenlerin çok çok yanıldıklarını gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Her ambargo, her engelleme, her yavaşlatma bize ve gençlerimize şunu tekrar tekrar hatırlatıyor; biz kendimize yetmeliyiz her konuda" dedi.TEKNOFEST Karadeniz'in ikinci gününe Akıncı TİHA ile Hürkuş'un kol uçuşu damga vurdu. Festivalde dün Türk Yıldızları, Solotürk ve Hürkuş ile insansız hava araçları Akıncı, Aksungur ve ANKA uçuş gösterileri gerçekleştirdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'ın ürettiği Hürkuş'ta pilot Murat Pala ile birlikte ikinci pilot olarak uçtu.Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen Akıncı da Hürkuş'a eşlik etti. Böylece ilk kez hem insanlı hem de insansız hava aracı bir arada kol uçuşu yapmış oldu. Yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçağın beraber hareket etmesi açısından da ayrı bir gösteri oldu. Aslında havacılık tarihi açısından da bizim için de ilklerin yaşandığı bir gün. Hem Türk pilotlarının marifetini gördük, hem mühendislerin, Türk teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Bütün bunların Samsun'da, Büyük Taarruz'un 100. yılında TEKNOFEST festivali sırasında gerçekleşmesinin ayrı bir anlamı var" dedi. Festivalde, Türk Yıldızları'nın gösterisi ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.TEKNOFEST Karadeniz'de sergilenen projeler arasında İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin "Sağlıkta Yapay Zekâ" isimli projesi de yer aldı. Öğrencilerden Senanur Demirci, koku ayrımı yapabilen yapay zekâ sayesinde, şeker hastalarının ağzında oluşan aseton kokusunun tespit edilerek hastalığın teşhis edilebileceğini söyledi. Projenin güvenlik alanında da kullanılabileceğini belirten Senanur Demirci, "Kokular bir çipe yüklenerek insansız araçlarda kullanılabilir" dedi.TEKNOFEST Karadeniz'e katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, SABAH'a konuştu. TEKNOFEST'in gençlere büyük katkı sağladığını anlatan Koç, "TEKNOFEST'in gençlere burada vermek istediği şey özgüven. Gençlerimiz burada arkadaşlarını görüyorlar, yarışmalara katıldıktan sonra neler yapabileceklerini görüyorlar" dedi. Yapay zekâ stratejisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Koç, "Yapay zekânın algoritmalarını kodlayan, yazılımlarını yapan, verilerini oluşturan mühendislere ihtiyacımız var. Bizim yapay zekâ stratejisinde en önem verdiğimiz şeylerden birisi de insan kaynağı yetiştirebilmek" diye konuştu. E-devlet kullanımı ile ilgili de bilgi veren Koç, "Şu anda e-Devlet, Türkiye'nin en büyük dijital platformu. 60 milyon kullanıcımız var" dedi.TEKNOFEST Karadeniz'de gençler için eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Bilim şovları, dikey rüzgâr tüneli, deneyim TIR'ları ve sanal gerçeklik tüneli, katılımcıları farklı teknolojilerle tanıştırıp onları deneyimleme fırsatı sunuyor.Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Yıldız Roket Grubu, tasarladıkları "SEMRUK" adı verilen roketle TEKNOFEST Karadeniz'de finale kaldı. Öğrenciler 3 kilometre irtifaya çıkabilen roket ile daha önce ikinci oldukları TEKNOFEST'te bu kez birinciliği elde etmeye çalışacak.