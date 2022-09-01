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Giriş Tarihi: 2.9.2022 01:29 Son Güncelleme: 2.9.2022 01:44

İYİ Partili Bahadır Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

DHA
İYİ Partili Bahadır Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir (49), kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) adlı kadına çarptı. Tekin, hayatını kaybederken, araçta bulunan Bahadır Erdem kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından sürücüsü Aydemir gözaltına alındı

Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bursa karayolu 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İYİ Partili Bahadır Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
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