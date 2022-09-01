İYİ Partili Bahadır Erdem’in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.