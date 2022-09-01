Kirli rüşvet ağı başkana uzandı

Rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 5'i tutuklu 21 şüphelinin bulunduğu 121 sayfalık iddianamede dikkat çeken isimler yer aldı. 2018 yılında gerçekleşen 21 ayrı eylemde 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçu işlendiği saptandı.Bir ihbarla başlayan soruşturmada, şüpheliler hakkında dinleme kararı verildi. İddianamede de şüpheliler arasındaki rüşvet trafiği dakika dakika yer aldı. Tapelere şu anda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı Haydar Battal ile yaptığı görüşme de yansıdı. Kılıç'ın "...Bir arkadaş, demirli ondan sonra işte orda biliyorsun son yasaya takılmış 65 metrekareden 55 metrekareye falan düşmüş, 10 metrekare daha düşmüş, sen yöneticilerle görüş ama bu arkadaş partide bir arkadaş, sana yönlendireceğim, zaman zaman şeye ihtiyacımız olabilir iş bitirmeye" şeklinde yaptığı bir konuşma yer aldı. Bu noktada hâlâ aktif görevde olan Kılıç hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve dosyasının bu dosyadan ayrıldığı ortaya çıktı. Maltepe Belediyesi'nde başkan yardımcılarının da "ver parayı al ruhsatı" tarifesi yaptığı ve rüşveti 'borç' tabiriyle şifreledikleri belirlendi. Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül de dava kapsamında yargılanacak.