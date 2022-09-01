TUSAŞ, Hürjet’i ilk uçuşuna hazırlıyor

"Geri sayım sıfıra geldiğinde inşallah Allah verdiğimiz sözü tutmamızı nasip eder. Projeler aynen, yoğunlukla devam ediyor. Hürjet'in final assemblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunaşmış durumdayız. Uçağımızın çok güzel bir mock-up'ı (modeli) burada sergileniyor. Atak-2 ile yılın ilk aylarında uçacağız. Milli Muharip Uçağımız şu anda yapılıyor. O da 18 Martta hangar çıkışını gerçekleştirecek. Gökbey'in gösteri uçuşu vardı, o manevralara helal olsun, çok göz doldurucu manevralar yaptı. Şu anda satışa hazır bir Gökbeyimiz var, seri üretimini yapıyoruz, jandarmaya teslim edeceğiz. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopteri olarak teslim edeceğiz. Ne kadar pervaneli olsa da bir savaş uçağından farksız olan Hürkuşumuz uçtu. Canavar gibi motoru var. Ürünlerimiz çıkıyor, burada sergiliyoruz. Bir taraftan satışlarımız gerçekleşiyor. Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur özelinde uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor. Hem şirketimize hem ülkemize bereket gelecek."