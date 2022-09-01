‘Vize bekleme sürelerini azaltmak için çalışıyoruz’

ABD'ninAnkara Büyükelçiliği'nin Çukurambar'daki yeni hizmet binası ve geliştirilen konsolosluk hizmetleri gazetecilere tanıtıldı. Yeni binada başvuru sahiplerinin işlerini kolaylaştırmaya ve bekleme alanlarını rahatlatmaya önem verdiklerini ifade eden elçi müsteşar başkonsolos Jayne Howell, "İnsanların özellikle vize başvuruları için uzun bekleme sürelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum ve açıkça ifade etmek gerekirse bunu da anlıyorum. Vize başvurusu için bir yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğince çok çalışmaktayız" ifadelerini kullandı. Howell, yeni binadaki konsolosluk işlemlerinin 1 Eylül itibarıyla geçmişte yapılan başvurular çerçevesinde yapılmaya başlayacağını, tam kapasiteli hizmetin ise 1 Ekim'den itibaren verileceğini dile getirdi.