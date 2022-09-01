Yargıtay’daki dosya sayısı 100 bine indi

Yargıtay'ın yeni yerleşkesine geçmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Adli Yıl Açılış Töreni, bir yıl önce teslim alınan akıllı şekilde tasarlanan ve Ceza, Hukuk ile Başkanlık ve Başsavcılık binalarının bir araya toplanarak çalışma şartlarının iyileştirildiği yeni Yargıtay yerleşkesinde yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yeni Adli Yıl Açılış Töreni öncesinde SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"BAŞSAVCILIĞIN ELİNDEKİ MEVCUT TOPLAM DOSYA SAYISI 94 BİN 343"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ailesi olarak 2022- 2023 adli yılının açılışını heyecanla ve her gün tazelenen millete hizmet etme şevkiyle beklediklerini dile getiren Başsavcı Şahin, "Başsavcılığımızın uluslararası ve ulusal manada icra edilen pek çok toplantıya ve görüşmeye ev sahipliği yaparak ya da katılım sağlayarak katkı sunması yanında; 1 Ocak 2021'de 203 bin 370 olan dosya sayısını Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımız ve personelimizin fedakar çalışmaları ile adli yıl bazında 1 Eylül 2021'de 142 bin 222'ye, 1 Ocak 2022'de 96 bin 279'a, 1 Eylül 2022 adli yılbaşında ise 94 bin 343 sayısına indirerek ciddi bir mesafe kat ederek geçen yıl yaptığımız planlamalar sonucunda iş yükü fazla olan terör bölümündeki 1 Eylül 2021'de 38 bin 621 olan dosya sayısını 1 Eylül 2022'de 25 bin 724 sayısına indirmeyi başararak, ayrıca eski yıllardan kalan tüm dosyaları tebliğnameye bağlayarak Dairelerine göndermiş durumdayız" dedi.

"BAŞSAVCILIĞA HAFTALIK ORTALAMA 6 BİN DOSYA GELİYOR"

Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle gelen dosya sayısında kısmi azalma yaşandığını belirten Şahin, BAM'lara rağmen haftalık 6 bin ortalama gelen dosya olduğunu, Başsavılığın arşivinde 2021 yılı öncesine ait hiçbir dosya bulunmadığına dikkat çekti.

"OLAĞANÜSTÜ YASA YOLU İTİRAZ DOSYASI BİN 600'E DÜŞTÜ"

Şahin, tebliğname dosyalarının yanında olağanüstü yasa yolu itirazı için 2022 yılında gelen 9 bin 647 dosyadan büyük kısmın karara bağlandığını, ellerinde 1 Eylül 2022 itibariyle bin 600 itiraz dosyası kaldığını vurguladı.

"ULUSLARARASI SAVCILAR BİRLİĞİ I. AVRUPA BÖLGESEL KONFERANSI MAYIS 2023'TE İSTANBUL'DA OLACAK"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ıluslararası faaliyetlerine de değinen Şahin, şunları kaydetti: "1 Eylül 2021 adli yılı açılışından sonra 21-27 Kasım Zambiya Ülke Başsavcısının, 23-26 Ocak 2022'de Bulgaristan Başsavcısının, 13-14 Haziran 2022'de İtalya Başsavcısının, 6 - 7 Temmuz 2022'de Almanya Federal Başsavcısının, Başsavcılığımızın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyaretleri oldu. 19-21 Temmuz 2022'de Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) yönetimi ile 2023 Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan 'I. Avrupa Bölgesel Konferansı'nın hazırlık toplantısı gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) 25-29 Eylül 2022'deki Genel Kurul Tiflis toplantısına katılım sağlayacağız, yine Birliğin 2023 yılı I. Avrupa Bölgesel Konferansı 2-5 Mayıs 2022'de çok sayıda ülkeden delege ile Başsavcılığımızın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. Yine Kasım 2022'de Rusya Ülke Başsavcısı başsavcılığımızın davetlisi olarak ülkemize resmi ziyarette bulunacak."

Şahin, yeni adli yılın Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm yargı teşkilatına hayırlı olması dileğinde bulundu.