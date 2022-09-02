121 yıllık Sarıyer Askerlik şubesi bundan böyle misyon şeflerini ağırlayacak

2. Abdülhamit döneminde 1901 yılında 'Yeniköy Karakolhâne-i Hümayun' (Askerî Karakol Binası) olarak inşa edilen 2020 yılına kadar ise 'Boğaziçi Askerlik Dairesi' ve 'Sarıyer Askerlik Şubesi' olarak hizmet veren tarihi binanın, restorasyon sonrasında 'Milli Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' olarak hizmete alınacağı bildirildi. Söz konusu restorasyon işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
ATATÜRK BÜSTÜ İÇİN ŞEREF KÖŞESİ OLUŞTURULACAK
SABAH'ın edindiği bilgilere göre restorasyon işlemi bittiğinde tarihi bina, 'Millî Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' ismiyle yeniden hizmete alınacak. Ülkemize gelen yabancı misyon şefleriyle gerçekleştirilecek toplantılara ev sahipliği yapacak olan bina, bir çok ulusal ve uluslararası toplantının da düzenleneceği bir karargah görevini yürütecek.
Alanında uzman ekiplerin gözetiminde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi bina ilk inşa edildiğindeki haline çevrilecek. Restorasyon esnasında, zamanla duvar boyalarının ve alçıların altında kalmış Osmanlı sancağı da gün yüzüne çıkartıldı. Öte yandan Atatürk büstü için de tarihi binada şeref köşesi oluşturulacağı ve büstün oraya yerleştirileceği kaydedildi.