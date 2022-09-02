121 yıllık Sarıyer Askerlik şubesi bundan böyle misyon şeflerini ağırlayacak

ATATÜRK BÜSTÜ İÇİN ŞEREF KÖŞESİ OLUŞTURULACAK

SABAH'ın edindiği bilgilere göre restorasyon işlemi bittiğinde tarihi bina, 'Millî Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu' ismiyle yeniden hizmete alınacak. Ülkemize gelen yabancı misyon şefleriyle gerçekleştirilecek toplantılara ev sahipliği yapacak olan bina, bir çok ulusal ve uluslararası toplantının da düzenleneceği bir karargah görevini yürütecek.