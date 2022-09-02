FETÖ’yü serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" sözleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. SABAH'a konuşan şehit yakınları ve gaziler, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
"HAİNLERE SELAM ÇAKTI"
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK:
Tankların yol vermesiyle 15 Temmuz hain darbe girişimini televizyon başında seyreden Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle bir kez daha PKK, FETÖ, DHKP-C ya da diğer terör örgütlerine selam çakmakta, özellikle FETÖ ile helalleşme sürecini planlı şekilde yönetmektedir.
AK PARTI İZMİR MİLLETVEKİLİ ALPAY ÖZALAN:
CHP ve İYİ Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı? Devletin altını oyacaklarına dair açık açık söz veriyorlar.
15 TEMMUZ DERNEĞİ:
CHP Lideri iktidar hayalleri kurarken FETÖ'cülere mavi boncuk dağıtmayı ihmal etmiyor. Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı yine milletimiz verecektir.
MİLLET GEREKEN DERSİ VERİR 15 TEMMUZ GAZİLERİ PLATFORMU BAŞKANI EROL BULUT:
Üç beş oy için bu cennet vatanı pazarlık konusu haline getirmek hoş değil. İktidar olmak uğruna ülkemizin kazanımlarını riske atmak, birilerine cesaret vermek hoş değil. FETÖ'cüler açıktan ülkemizi tehdit etti. Bizim silahlarımızla üzerimize kurşun yağdırdı. FETÖ'cüleri yeniden devletin kritik noktalarına getirmek akıl alır gibi değil. Türk milleti buna asla izin vermez. Bu tarz düşünce sahibi olanlara sandıkta gereken cevabı verecektir.
15 TEMMUZ ŞEHİDİ MEHMET GÜDER'İN OĞLU İBRAHİM GÜDER:
Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, senin safın vatana ihanet edenlerden yana mı yoksa vatan için can verenlerden yana mı?
15 TEMMUZ FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİNİN EN GENÇ ŞEHİDİ HALİL İBRAHİM YILDIRIM'IN (15) BABASI BAHATTİN YILDIRIM:
Kılıçdaroğlu acımızı görseydi öyle söyleyemezdi. 15 Temmuz'da tankların yanından geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla karşı karşıyaydı. Bu kelimeler söylenemez. Yüzlerce şehidimiz, binlerce gazimiz var. Meclis'i bombaladılar. Bu adamları göreve başlatırız diyor. Bu açıklamalar bizleri yaraladı.
AVUKAT BURAK BEKIROĞLU:
Tüm KHK'lıları göreve iade mi edeceksin? Yahu Pensilvanya'daki soytarı bile bu şekilde bir talimat vereceği zaman bu kadarına cesaret edemez, sen hayırdır?
FIKRET DEMİRKAPI:
CHP terör örgütleri ile haşır neşir. Oy için vatan satar bu parti.
MAHIR BAKAN:
Gerçekten suçlu olanları; milletin işine, aşına, onur ve yaşamına kastedenleri de mi affedeceksiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Sapla samanı, kuruyla yaşı ayırt etmeyen (her kim olursa olsun) ihanetin ortağı olur
ABDÜLKADIR TAŞAR:-
Kılıçdaroğlu'nun 'KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz' açıklaması korkunç bir açıklama. Bu cümlenin anlamı şudur: "FETÖ veya PKK üyesi olup ihraç edilenleri göreve iade edeceğiz."