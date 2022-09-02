FETÖ’yü serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" sözleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. SABAH'a konuşan şehit yakınları ve gaziler, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.Tankların yol vermesiyle 15 Temmuz hain darbe girişimini televizyon başında seyreden Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle bir kez daha PKK, FETÖ, DHKP-C ya da diğer terör örgütlerine selam çakmakta, özellikle FETÖ ile helalleşme sürecini planlı şekilde yönetmektedir.CHP ve İYİ Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı? Devletin altını oyacaklarına dair açık açık söz veriyorlar.CHP Lideri iktidar hayalleri kurarken FETÖ'cülere mavi boncuk dağıtmayı ihmal etmiyor. Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı yine milletimiz verecektir.Üç beş oy için bu cennet vatanı pazarlık konusu haline getirmek hoş değil. İktidar olmak uğruna ülkemizin kazanımlarını riske atmak, birilerine cesaret vermek hoş değil. FETÖ'cüler açıktan ülkemizi tehdit etti. Bizim silahlarımızla üzerimize kurşun yağdırdı. FETÖ'cüleri yeniden devletin kritik noktalarına getirmek akıl alır gibi değil. Türk milleti buna asla izin vermez. Bu tarz düşünce sahibi olanlara sandıkta gereken cevabı verecektir.Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, senin safın vatana ihanet edenlerden yana mı yoksa vatan için can verenlerden yana mı?Kılıçdaroğlu acımızı görseydi öyle söyleyemezdi. 15 Temmuz'da tankların yanından geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla karşı karşıyaydı. Bu kelimeler söylenemez. Yüzlerce şehidimiz, binlerce gazimiz var. Meclis'i bombaladılar. Bu adamları göreve başlatırız diyor. Bu açıklamalar bizleri yaraladı.Tüm KHK'lıları göreve iade mi edeceksin? Yahu Pensilvanya'daki soytarı bile bu şekilde bir talimat vereceği zaman bu kadarına cesaret edemez, sen hayırdır?CHP terör örgütleri ile haşır neşir. Oy için vatan satar bu parti.Gerçekten suçlu olanları; milletin işine, aşına, onur ve yaşamına kastedenleri de mi affedeceksiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Sapla samanı, kuruyla yaşı ayırt etmeyen (her kim olursa olsun) ihanetin ortağı olurKılıçdaroğlu'nun 'KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz' açıklaması korkunç bir açıklama. Bu cümlenin anlamı şudur: "FETÖ veya PKK üyesi olup ihraç edilenleri göreve iade edeceğiz."