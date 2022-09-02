Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı! Bakan Soylu “Temasa geçmemiz üzerine yakalandı”

Ankara'da evinin önünde 2002 yılında suikasta uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından raftan indirildi. Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alınarak tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi ve olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik de tespitler yaptı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığında MAK Alay Komutanı olan suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen Mustafa Levent Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili suikastın planlayıcısı olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş yakalanmamak için 13 günde 5 ev değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Operasyon günü iki işbirlikçi ve bir avukatla buluştuğu restoranda kendisini yurtdışına kaçırmalarını isteyen, bıyıklarını da restoran tuvaletinde kesen Göktaş, şehir değiştirirken de polis noktalarına yakalanmamak için öncü araç kullandığı belirlenmişti. Zanlının yakalanması için oluşturulan özel ekip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 5 ev ile bir büyük şirket binasına operasyon düzenlemişti.

OPERASYON ÖNCESİ FİRAR ETTİ

Mustafa Levent Göktaş'ın yaptığı kaçış planının detaylarına ve kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaşmıştı. İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Mustafa Levent Göktaş'ın İstanbul Maslak'taki kızının evine, ikamet adresi olarak bildirdiği Ankara'daki ofisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak Göktaş'ın firar ettiği belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş için Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı, kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

4 GÜN ÖNCE YAKALANMIŞ SERBEST BIRAKILMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem biz, ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla bu konuda görüştüm, Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, aynı zamanda Interpol birimimiz. Orada yakalandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Bir ödeme karşılığı, kendi iç kanunları çerçevesinde. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk."

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Levent Göktaş'ın iadesine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem vardır, bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz" şeklinde konuştu.