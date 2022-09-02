CHP'liMaltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalına ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken telefon kayıtları yer aldı. Başkan Ali Kılıç'a uzanan rüşvet iddialarıyla ilgili 5'i tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler, rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini ortaya koydu. Öyle ki rüşvetçi isimlerin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından önemli pozisyonlara getirilmesi, belediye içerisindeki personellerde bile huzursuzluk oluşturduğunu gözler önüne serdi. Eski Maltepe Başkan Yardımcısı ve Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül ile Hanife Toker isimli kişi arasında geçen konuşmada Toker, Başkan Kılıç'ın seçim döneminde kadroları yanlış oluşturduğu yönde söylemlerde bulunuyor.Konuşmalarda, "Yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi... (Ali Kılıç) Yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Köse adlı kişinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını anlatıyor.