NATO’dan yeni 30 Ağustos paylaşımı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı silmesinin ardından, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, LANDCOM'un mesajının silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirdi ve durumun "kabul edilemez" olduğunu izah etti. Bunun üzerine paylaşılan yeni mesajda "Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz" denildi. Türkiye, LANDCOM'un mesajının silinmesinin yanı sıra Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizini de NATO nezdinde gündeme getirdi. AA