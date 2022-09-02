Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ’Ünsal Ban’ kararına itiraz

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen Ban ve beraberindeki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ban 'Konutu terk etmeme', şoförü Ahmet K. baldızı Zeynep Naz H. ve diğer şüpheli ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ban'ın kararına itiraz etti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı ifade edildi. Dilekçede, Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanarak, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.