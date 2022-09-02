Türkiye’nin Eski Türkiye ile hesabı: Necip Hablemitoğlu suikastında sona doğru! Kim neden öldürdü ipin ucundan kim çıkacak?

NECİP HABLEMİTOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Hablemitoğlu'nun bu vahşi faili meçhul saldırıya kurban edilmesinin sır perdesi uzun süre aralanamasa da çalışmaları nedeniyle hep bir öngörü söz konusuydu. Doç. Dr. Hablemitoğlu ölümünden hemen önce Alman Vakıfları ve o dönem kendini cemaat olarak tanıtan FETÖ'nün yapısına ilişkin yaptığı çalışmalarla gündemdeydi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in CIA ajanı olduğunu söyleyen Hablemitoğlu bu yapıyla ilgili önemli bilgiler elde ettiğini aktarıyordu.