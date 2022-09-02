Twitter’da tek kelime akımı! Başkan Erdoğan’ın ’Türkiye’ paylaşımı gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye' paylaşımında bulunarak akıma katıldı. Herkesin kendini anlatan bir kelimeyle paylaşım yapmasıyla oluşan akıma, Erdoğan'ın 'Türkiye' kelimesiyle paylaşım yapması Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Ardı ardına bakanlıklar ve bakanlar tarafından yapılan paylaşımlar, her bakanlığın ilgili olduğu alanlar hakkında. Tek kelime olarak yapılan paylaşımlar, büyük ilgi topladı.