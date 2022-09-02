Twitter’da tek kelime akımı! Başkan Erdoğan’ın ’Türkiye’ paylaşımı gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Türkiye' paylaşımında bulunarak akıma katıldı. Herkesin kendini anlatan bir kelimeyle paylaşım yapmasıyla oluşan akıma, Erdoğan'ın 'Türkiye' kelimesiyle paylaşım yapması Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Ardı ardına bakanlıklar ve bakanlar tarafından yapılan paylaşımlar, her bakanlığın ilgili olduğu alanlar hakkında. Tek kelime olarak yapılan paylaşımlar, büyük ilgi topladı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN 'RTE' PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye' paylaşımını alıntılayan Emine Erdoğan 'RTE' paylaşımında bulundu.