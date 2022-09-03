‘415 bin 305 genç KYK yurtlarına başvurdu’

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin yurt başvurularının tamamlandığını hatırlatıp, yapılan başvurulara ilişkin bilgilerin 12 kamu kurumunda, tamamen dijital olarak kontrol edildiğini aktardı. Öğrencilerin ağırlıklı olarak gelir, başarı ve sosyal durumlarına göre puanlama yapılarak en kısa sürede yurt yerleştirmelerine başlanacağını ifade eden Kasapoğlu, "Başvuruların değerlendirilmesi objektif kriterlerle yapılıyor. Tarihin en yüksek yatak kapasitesi, en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz" dedi.Yurt ihtiyaçları ve rakamlarına ilişkin Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin bir bölümünün açık öğretimde, örgün öğretimdeki gençlerin bir bölümünün de kendi şehirlerinde okuduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerine devam edecek. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti" ifadesini kullandı.Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencinin yurt için başvurusunu tamamladığını aktaran Kasapoğlu, ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencinin yurtlara başvuru yaptığını kaydetti. Yeni eğitim-öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencin bakanlık yurtlarına başvuru yaptığını söyleyen Kasapoğlu, "Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor" diye konuştu.İlk yerleştirme sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını dile getiren Kasapoğlu, sonrasında her pazartesi ve perşembe günü ek yerleştirmeler yapılacağını dile getirdi. Kasapoğlu, gençlerin, yurt ücretleri konusunda hiçbir spekülasyona itibar etmemesini gerektiğini vurgulayarak genç odaklı fiyat çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayıp açıklayacaklarını aktardı.