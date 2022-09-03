Adalet Bakanlığında flaş atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığına yapılan üst düzey atamalar yapılmış, buna göre; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne ise Servet Gül atanmıştı. Ayrıca, bakanlıkta bulunan 4 başkanlıkta da değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu değişikliklerin ardından Adalet Bakanlığı'nda bazı Genel Müdür ve Daire Başkanları da değişti. Yeni yapılan atamalar göre;



Personel Genel Müdür Yardımcıları Osman Çakar ile Yusuf Soner Çiftçioğlu, Daire Başkanları Fatih Akkuzu, Abdurrahim Taş ile Uğur Muslu oldu. Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Murat Çetinkaya ve Tahir Akca atandı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Bülent Kayaş ile Avni Kağan Kaytancı getirilirken, Daire Başkanları ise Bülent Kayalı, Seçkin Koçer, Metin Köse, Zuhal Tokar Güneş, Cemil Sarı oldu.



Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Dündar ile Gökhan Erdoğan, Daire Başkanlığı'na ise Gökhan Sertöz ve İbrahim Alper Tabanoğlu atandı.



Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Fettah Çavuş ile Kenan Uzun, Daire Başkanlığına ise Cemil Gökkaya, Mehmet Kuruçalı ve Tolga Sağlam atandı.



Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Murat Binici ile Betül Nas Gülol atanırken, Daire Başkanlığına Seyhan Köseoğlu Özbek, Berkay Altuğ ve Emre Özcan getirildi.



Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Demir, Daire Başkanlığı görevine Nurdan Şahin, Gizem Damar, Murat Sağlam ve Yusuf Bakır atandı.



Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Tahsin Mutlu ile Erdoğan Böcek atanırken, Daire Başkanlığı görevine ise Osman Elma ve Serkan Tüzün getirildi.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çelebi Yılmaz ve Fatih Güngör olurken, Daire Başkanları Onur Helvacı, Gökhan Köseoğlu, Ekrem Karadere Cahit Cihat Sarı ve Evren Akbey oldu.



Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Alper Hakkı Yazıcı, Burçin Bayrak Şenocak, Ozan Muzaffer Köstü ve Yasin Bulut atanırken, Daire Başkanlığına Fatih Sultan Kesici, Volkan Müftüoğlu, Ahmet Metin Gökler, Selim Doğanay, Nuri Uzun, Mehmet Fatih Kırbaş ve Yusuf Emre Köse getirildi.