Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde

TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Silahlı insansız hava aracı olan TB2'nin bir üst versiyonu olarak tasarlanan TB3'ün ve Taarruzi İnsansız Savaş Uçağı olarak tasarlanan Kızılelma SİHA'nın da 2023'te ilk uçuşlarını yapacağını duyurdu.A Haber'e konuşan Selçuk Bayraktar, "Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de TEKNOFEST Karadeniz kapsamında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Akşit, ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de görücüye çıkan TF6000 motorunun Bayraktar Kızılelma'ya uygun boyutlarda ve güçte üretilmeye başlandığını söyleyerek, "Türkiye olarak TF6000 gibi büyük motorları, yüksek teknoloji içeren motorları yaparak uçak motorları konusunda dünyada bu teknolojilere sahip 4-5 ülke arasına girdik. Türkiye artık devler ligine girdi. TF6000 için 2023'ün ilk çeyreğinde marşa basmayı hedefliyoruz" dedi.Akşit ayrıca Gökbey helikopteri için üretilen TS1400 motoruna da yurtdışından talep olduğunu paylaştı.