Hablemitoğlu suikastı firarisi Levent Göktaş yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göktaş'ın yakalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hem MİT hem biz bunu haber aldık. İki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla görüştüm, Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, aynı zamanda Interpol birimimiz... Orada yakalandıktan sonra kendi iç kanunlar çerçevesinde bir ödeme karşılığı serbest bırakılmıştı. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk" dedi.Göktaş'ın iadesine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem vardır, bir deport yöntemi, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun. İki süreci de takip ediyoruz" diye konuştu.