HDP’li Semra Güzel yakalandı

"Silahlıterör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Baran'la fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Milletvekili Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü unsurlarının, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası saklanan Güzel'in yurtdışına kaçırılması için arayışta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan uzun soluklu takip çalışmaları, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT'in Silivri'deki bir dinlenme tesisinde düzenlediği operasyonla noktalandı. Tekirdağ plakalı bir otomobille İstanbul'dan Edirne'ye gitmek üzere yola çıkan Güzel, "evden hırsızlık" suçundan kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla yakalandı. Güzel'le birlikte "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. de gözaltına alındı.Güzel ve beraberindeki 2 şüpheli daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada saçını kızıla boyattığı görülen Güzel'in, tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var. HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" paylaşımda bulundu.