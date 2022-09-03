Haberler Gündem Haberleri Maltepe’deki rüşvet trafiği tapelerde: Sen 50 de, ben 350 yaptım
Giriş Tarihi: 3.9.2022

Maltepe’deki rüşvet trafiği tapelerde: Sen 50 de, ben 350 yaptım

ARZU KAYA ARZU KAYA
Maltepe’deki rüşvet trafiği tapelerde: Sen 50 de, ben 350 yaptım

Maltepe Belediyesi’nde dönen rüşvet skandalına ilişkin 5’i tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede rüşvetin başka belediyelere de sıçradığı gözler önüne serildi

Savcılığın tespitine göre örgüt Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal kadar sekreteri de rüşvet trafiğinde aktif rol aldı. Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın sekreteri Seval Arslan için savcılık, resmi görevinin sınırlarını aşacak şekilde hareket ettiğinin altını çizdi. Örgütün alt kademelerinde yer alan kişileri yönlendirmede bulunduğunu ve belediyeden ihale, kiralama gibi işleri alan firma yetkililerinden 'bağış' adı altında rüşvet talep ettiğini kaydetti.
Rüşvetin Maltepe'den İstanbul'daki diğer CHP'li belediyelere de sirayet ettiği anlaşıldı. Seval Arslan'ın Ataşehir Belediyesi çalışanı olarak tespit edilen Muzaffer Atalay ile konuşması da mercek altına alındı. Ataşehir'de iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Seval Arslan aracılığıyla Atalay'a yönlendirildiği, yapılacak iş karşılığında ikilinin aralarında bir ücret belirledikleri ve iş karşılığı maddi menfaat temin ettikleri dikkat çekti. Atalay'ın Arslan'a, "Sen 50 de" diyerek fiyat belirlediği, karşılığında Arslan'ın rakamı az bularak, "Ne, onla hiçbir şey yapmaz abi, bence düşürtme bence yükselt" şeklinde akıl verdikten sonra görevlinin rakamı 350 liraya çıkardığı tapeler iddianamede yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe’deki rüşvet trafiği tapelerde: Sen 50 de, ben 350 yaptım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA