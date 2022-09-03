Mansur Yavaş suya yüzde 352 zam yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde" ifadelerini kullanmıştı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KONUTLARDA SUYA YAPTIĞI ZAM YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, CHP'li büyükşehir belediyelerinde yapılan su zamlarını gündeme getirdi. "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldikten sonra konut, işyeri, köy ve mandıralarda bulunan suya yüksek oranlarda zam yaptığını ortaya koyuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi.. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.

Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.

ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?

KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)

2019 Mart: 5 lira

4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş

(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş

(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş

İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)

2019 Mart: 12 lira 71 kuruş

4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş

KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)

2019 Mart: 1 lira

4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş

MANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)

2019 Mart: 2 lira 5 kuruş

4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş

(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)

YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

"ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

"Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim."

"Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."

ERDOĞAN: "ŞU ANDA VATANDAŞ SU PARALARI KONUSUNDA CİDDİ SIKINTILAR İÇERİSİNDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada" ifadelerini kullanmıştı.