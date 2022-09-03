SON DAKİKA | Serbest bırakılan Ünsal Ban için yakalama kararı

Eski THK rektörü Ünsal Ban, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde söz konusu görüntüleri mail üzerinden yeni telefonuna atmaya çalıştığını, zafiyetin buradan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Ban deşifre olan kaçış planına yönelik soruya ise tatil için Muğla'da bulunduğunu söyledi.
Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen Ban ve beraberindeki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ban 'Konutu terk etmeme', şoförü Ahmet K. baldızı Zeynep Naz H. ve diğer şüpheli ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ban'ın kararına itiraz etti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı ifade edildi. Dilekçede, Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanarak, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.
YAKALAMA KARARI
Konutu terketmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
'VİDEOYU KAYDETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM'
Videoyu kaydettiğini kabul eden ve görüntülerin yayınlanması ile ilgili değiştirdiği telefonuna mail yoluyla atması sırasında ele geçirilmiş olabileceğini söyleyen Ban, "Videoyu kaydettiğimi kabul ediyorum. Ancak bu videoyu kesinlikle ben yaymadım. Telefonu eşim attıktan 2 gün sonra telefonumu değiştirerek yeni telefonumu Iphone marka kullanmaya başladım. Yeni telefonum ile eski telefonumdaki bilgileri aktarmaya çalıştım. Bu aktarma işini yapmaya çalışırken Wifi'den bağlanıyordum. Bazı resimleri mail olarak atmaya çalıştım. Çok vakit almasından sonra bu işlemlerden vazgeçtim. Tek güvenlik zafiyeti bu olabilir. Bu işlemden dolayı birileri bu bilgileri ele geçirmiş olabilir" ifadelerini kullandı.
KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLAN BAN TATİL YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla Milas'ta yakalanan ve Ankara'ya getirilen Ban'ın Yunanistan'da ev satın aldığı ve bu yolla golden vize sahibi olduğu, bu ülkeye gideceği tespit edilmişti. Betina isimli yatın kaptanının yatı Yunan karasularında bırakarak, "Betina One" isimli, daha küçük sürat motoru ile (Büyük yata bağlı olarak seyrüsefer yapılabilen) Bodrum Marinaya geldikleri, Ünsal BAN ile buluştuklarında ise şahsı, Yunan karasularında bulunan Betina isimli büyük tekneye geçecekleri öğrenilmişti. Ban kaçacağı iddialarına yönelik suçlamayı kabul etmeyerek gezi yaptığını kaydetti. Ban, "Kaçacak olsam elimde yeşil pasaportum ve diplomatik pasaportum vardır. Ben öyle bir şey yapacak olsam Ankara'da veya İstanbul'da uçağa biner ve dünyanın her yerine gidebilirdim. Birçok ülkeye vizem vardır. Kaçmak gibi bir niyetim asla olmadı. Kaçacak olsam yanımda bu kadar az para bulunmazdı. Kaptan ile yaptığımız yol güzergahı planına göre Turgutreis ve Bodrum'da botla gezecektik. Oradan da araba ile İzmir'e gidecektim. İzmir'de yanımdaki arkadaşım Yaşar'ın evi vardı. En son olarak da oraya gitmeyi planlamıştık. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Kaçacak olsam pasaport müdürlüğünden izin başvurusu yapmazdım" diye konuştu.