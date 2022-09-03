SON DAKİKA | Serbest bırakılan Ünsal Ban için yakalama kararı





KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLAN BAN TATİL YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla Milas'ta yakalanan ve Ankara'ya getirilen Ban'ın Yunanistan'da ev satın aldığı ve bu yolla golden vize sahibi olduğu, bu ülkeye gideceği tespit edilmişti. Betina isimli yatın kaptanının yatı Yunan karasularında bırakarak, "Betina One" isimli, daha küçük sürat motoru ile (Büyük yata bağlı olarak seyrüsefer yapılabilen) Bodrum Marinaya geldikleri, Ünsal BAN ile buluştuklarında ise şahsı, Yunan karasularında bulunan Betina isimli büyük tekneye geçecekleri öğrenilmişti. Ban kaçacağı iddialarına yönelik suçlamayı kabul etmeyerek gezi yaptığını kaydetti. Ban, "Kaçacak olsam elimde yeşil pasaportum ve diplomatik pasaportum vardır. Ben öyle bir şey yapacak olsam Ankara'da veya İstanbul'da uçağa biner ve dünyanın her yerine gidebilirdim. Birçok ülkeye vizem vardır. Kaçmak gibi bir niyetim asla olmadı. Kaçacak olsam yanımda bu kadar az para bulunmazdı. Kaptan ile yaptığımız yol güzergahı planına göre Turgutreis ve Bodrum'da botla gezecektik. Oradan da araba ile İzmir'e gidecektim. İzmir'de yanımdaki arkadaşım Yaşar'ın evi vardı. En son olarak da oraya gitmeyi planlamıştık. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Kaçacak olsam pasaport müdürlüğünden izin başvurusu yapmazdım" diye konuştu.