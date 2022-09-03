Ünsal Ban için ev hapsi kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi. Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ban Ankara'ya getirildi. Soruşturma kapsamında Ban'ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H. da Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ban ve diğer şüpheliler dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ban'ın "konut terk etmeme", diğer şüphelilerin ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.